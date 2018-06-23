В Санкт-Петербурге наградили лауреатов премии имени братьев Стругацких

В Пулковской обсерватории прошла XX церемония вручения Международной премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премия").

Призы по традиции были вручены в двух номинациях. Так, в номинации "Художественная проза" награды были удостоены авторы трилогии "Весь этот джакч" Михаил Успенский (посмертно) и Андрей Лазарчук. В номинации "Критика и публицистика" победу одержала Мария Галина, автор цикла Hyperfiction в журнале "Новый мир".

Лауреаты премии были награждены дипломом и денежной премией, а также золотым знаком в виде гайки. Кроме того, лауреатам и гостям были вручены юбилейные альбомы, в иллюстрациях которых отразилась вся 20-летняя история крупнейшей российской премии в области фантастической литературы.

Кстати



"АБС-премия", учрежденная Борисом Натановичем Стругацким, вручается с 1999 года. В разные годы лауреатами "АБС-премии" становились десятки выдающихся писателей и публицистов, в числе которых Кир Булычев, Александр Житинский.