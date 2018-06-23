Корея подарила ростовчанам концерт в жанре самульнори

В Ростове-на-Дону посольство Республики Корея организовало на Театральной площади, где находится фан-зона болельщиков ЧМ-2018, уникальный концерт в жанре самульнори - традиционной корейской игры на ударных инструментах.

Особое впечатление на болельщиков произвел национальный танец с большими барабанами Самгому и Огому. В программе также были этнографические танцы и показательные выступления по тхэквондо.

Отметим, что популярность фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону бьет все рекорды -ежедневно на главную площадь города приходят тысячи российских поклонников футбола и иностранных гостей, а 17 июня был зафиксирован аншлаг - 22 000 болельщиков.

Всего с начала футбольного первенства Театральную площадь в Ростове-на-Дону посетили 200 тысяч болельщиков.

Юбилейным фанатом стал Алехандро Меса, приехавший на берега Дона из Мехико. Болельщик сборной Мексики стал обладателем приза - майки "Ростов - футбольный город" и спел для своих соотечественников песню в поддержку национальной сборной.