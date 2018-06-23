Корея подарила ростовчанам концерт в жанре самульнори
В Ростове-на-Дону посольство Республики Корея организовало на Театральной площади, где находится фан-зона болельщиков ЧМ-2018, уникальный концерт в жанре самульнори - традиционной корейской игры на ударных инструментах.
Особое впечатление на болельщиков произвел национальный танец с большими барабанами Самгому и Огому. В программе также были этнографические танцы и показательные выступления по тхэквондо.
Отметим, что популярность фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону бьет все рекорды -ежедневно на главную площадь города приходят тысячи российских поклонников футбола и иностранных гостей, а 17 июня был зафиксирован аншлаг - 22 000 болельщиков.
Всего с начала футбольного первенства Театральную площадь в Ростове-на-Дону посетили 200 тысяч болельщиков.
Юбилейным фанатом стал Алехандро Меса, приехавший на берега Дона из Мехико. Болельщик сборной Мексики стал обладателем приза - майки "Ростов - футбольный город" и спел для своих соотечественников песню в поддержку национальной сборной.
Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:40
На стадионе "Фишт" в Сочи в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Германия играет со Швецией. Подопечным Йоахима Лёва нужно обязательно выигрывать. "РГ" проведит онлайн-трансляцию этой встречи
Мексика победила Южную Корею в матче чемпионата мира 20:06
Сборная Мексики нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1. Корейцы фактически лишились шансов на выход в плей-офф
Сенегалец Дьедиу рассудит сборные России и Уругвая 19:44
Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая. Главным судьей встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу