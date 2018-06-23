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23.06.2018 23:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Суд Лестера наказал английских дебоширов на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Чемпионат мира по футболу-2018 в России проходит в дружественной и миролюбивой атмосфере. Это не раз подчеркивали иностранные болельщики, приехавшие в нашу страну и с восторгом оценившие российское гостеприимство. И даже зарубежные СМИ признают, что Россия сделала все для того, чтобы гости турнира чувствовали себя комфортно.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Однако, несмотря на это, отдельные личности забывают, что такое праздник футбола и почему, собственно, его называют праздником. Как сообщают британские СМИ, суд Лестера наказал четырех английских фанатов за противоправное поведение на чемпионате мира в России. Одному из них запрещено посещать футбольные матчи в течение пяти лет, другому - в течение трех лет. Еще двоим выписаны предупреждения.

Английские фанаты были замечены в нарушении общественного порядка в Волгограде, где сборная их страны встречалась с командой Туниса и победила 2:1.

Стоит отметить, что полиция Англии призывала своих болельщиков обойтись без провокаций в России и изъяла более 1200 паспортов у известных хулиганов, чтобы они наверняка не попали на футбол в нашу страну.

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