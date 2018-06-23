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23.06.2018 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму в аварии с КамАЗом пострадали пять человек

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулись сегодня утром на трасе Джанкой - Керчь возле села Маковка Советского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: obyektiv.press
В Крыму в ДТП с КамАЗом погибли пять человек

- В 05:10 23 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на 274 км трасы Джанкой - Керчь, - сказано в сообщении.

В аварии пострадали пять человек, их жизнь вне опасности.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 10 человек и четыре единицы техники, сообщили в МЧС.

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