В Крыму в аварии с КамАЗом пострадали пять человек

Микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулись сегодня утром на трасе Джанкой - Керчь возле села Маковка Советского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

- В 05:10 23 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на 274 км трасы Джанкой - Керчь, - сказано в сообщении.

В аварии пострадали пять человек, их жизнь вне опасности.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 10 человек и четыре единицы техники, сообщили в МЧС.