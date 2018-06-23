В Ростов прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

В Ростов-на-Дону прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой для просмотра матча между национальными сборными Южной Кореи и Мексики.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в аэропорту Платов высоких гостей встретили власти региона. Мун Чжэ Ина с супругой приветствовал песней казачий ансамбль. Из аэропорта они сразу направились на стадион "Ростов Арена".

Напомним, матч между сборными командами Южной Кореи и Мексики начался в 18:00. На 45-тысячном стадионе не было ни одного свободного места.