В Ростове мексиканские болельщики устроили перед матчем карнавал
В Ростове-на-Дону мексиканские болельщики устроили красочный карнавал перед игрой между сборной Мексики и Южной Кореи.
Согласно расписанию мероприятий на фан-зоне около 14:00 мексиканцы в национальных костюмах и огромных сомбреро организовали настоящее представление. А затем фанаты мексиканской сборной направились к стадиону "Ростов-Арена" в шумном карнавальном шествии.
Гости чемпионата пели национальные песни и танцевали под звуки барабанного боя. К ним охотно присоединились коренные жители города. Одну из самых общительных горожанок мексиканцы подхватили на руки и с восторгом подбрасывали в воздух.
Напомним, что недавно гость из Мексики Алехандро Меса стал двухсоттысячным иностранным болельщиком, посетившем фан-зону на Театральной площади.
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