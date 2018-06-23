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23.06.2018 17:22
Рубрика: Спорт

В Ростове мексиканские болельщики устроили перед матчем карнавал

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону мексиканские болельщики устроили красочный карнавал перед игрой между сборной Мексики и Южной Кореи.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Согласно расписанию мероприятий на фан-зоне около 14:00 мексиканцы в национальных костюмах и огромных сомбреро организовали настоящее представление. А затем фанаты мексиканской сборной направились к стадиону "Ростов-Арена" в шумном карнавальном шествии.

Гости чемпионата пели национальные песни и танцевали под звуки барабанного боя. К ним охотно присоединились коренные жители города. Одну из самых общительных горожанок мексиканцы подхватили на руки и с восторгом подбрасывали в воздух.

Напомним, что недавно гость из Мексики Алехандро Меса стал двухсоттысячным иностранным болельщиком, посетившем фан-зону на Театральной площади.

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