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23.06.2018 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове сотрудников полиции уволили из-за крупной партии наркотиков

Текст: Николай Грищенко

Несколько полицейских лишились работы после того, как в одном из помещений отдела № 4 МВД России по Ростову-на-Дону была обнаружена крупная партия наркотиков. В ее происхождении сейчас разбираются сотрудники собственной безопасности полицейского главка и следственные органы.

В подмосковном Ногинске задержаны наркодилеры с 5,5 кг героина

Как сообщает ТАСС, в результате служебной проверки сотрудники полиции и их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Начальнику райотдела полиции объявлен строгий выговор.

По одной из версий, о партии наркотиков, весом около десяти килограммов, в спецслужбу МВД сообщил наркодиллер, который вступил в конфликт с недобросовестными полицейскими.

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