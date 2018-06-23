В Ростове сотрудников полиции уволили из-за крупной партии наркотиков

Несколько полицейских лишились работы после того, как в одном из помещений отдела № 4 МВД России по Ростову-на-Дону была обнаружена крупная партия наркотиков. В ее происхождении сейчас разбираются сотрудники собственной безопасности полицейского главка и следственные органы.

Как сообщает ТАСС, в результате служебной проверки сотрудники полиции и их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Начальнику райотдела полиции объявлен строгий выговор.

По одной из версий, о партии наркотиков, весом около десяти килограммов, в спецслужбу МВД сообщил наркодиллер, который вступил в конфликт с недобросовестными полицейскими.