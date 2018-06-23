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23.06.2018 15:07
Рубрика: Спорт

В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино почтил память павших защитников Сталинграда.

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Джанни Инфантино прибыл в город-герой, чтобы посетить стадион "Волгоград-Арена" и посмотреть матч между Исландией и Нигерией. После матча он выразил желание побывать на Мамаевом Кургане.

По информации пресс-службы администрации области, Инфантино поднялся на Мамаев Курган, возложил цветы к Вечному огню и на могилу маршала Василия Чуйкова. Кроме того, посмотрел видеоинсталляцию, посвященную Дню памяти и скорби.

Как сообщает ТАСС, Джанни Инфантино пообещал приехать сюда еще раз со своей семьей. Директор историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин рассказал, что Инфантино был впечатлен организованной для него экскурсией.

Высокий гость оставил запись в Книге почетных гостей. Он написал: "Спасибо за невероятные эмоции. С уважением, от всего сердца, президент ФИФА Джанни Инфантино".

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