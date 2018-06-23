В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино почтил память павших защитников Сталинграда.
Джанни Инфантино прибыл в город-герой, чтобы посетить стадион "Волгоград-Арена" и посмотреть матч между Исландией и Нигерией. После матча он выразил желание побывать на Мамаевом Кургане.
По информации пресс-службы администрации области, Инфантино поднялся на Мамаев Курган, возложил цветы к Вечному огню и на могилу маршала Василия Чуйкова. Кроме того, посмотрел видеоинсталляцию, посвященную Дню памяти и скорби.
Как сообщает ТАСС, Джанни Инфантино пообещал приехать сюда еще раз со своей семьей. Директор историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин рассказал, что Инфантино был впечатлен организованной для него экскурсией.
Высокий гость оставил запись в Книге почетных гостей. Он написал: "Спасибо за невероятные эмоции. С уважением, от всего сердца, президент ФИФА Джанни Инфантино".
Бельгия - Тунис - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:52
Один из фаворитов чемпионата мира, сборная Бельгии, играет в Москве с Тунисом. В случае успеха европейцы обеспечат себе выход в 1/8 финала. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Роскосмос представил шутливый ролик про Роналду 14:15
Роскосмос опубликовал шутливый ролик по мотивам матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко. Главный герой видео Криштиану Роналду в одном из эпизодов пробил сильно выше ворот. Авторы ролика показали, куда в итоге прилетел мяч
Полузащитник сборной России Жирков вернулся к тренировкам в общей группе 13:05
Сборная России сегодня провела очередную тренировку в рамках подготовки к заключительному матчу группового этапа против команды Уругвая. В занятии приняли участие все футболисты за исключением травмированного Алана Дзагоева, в том числе - Юрий Жирков
Неймар: После игры с Коста-Рикой я плакал слезами радости 10:45
Неймар стал одним из главных героев матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Он забил мяч, помог своей команде победить 2:0, а после игры не сдержал слез. "Не всем известно, через что я прошел, чтобы попасть сюда. Это были слезы радости и воли к победе", - рассказал он