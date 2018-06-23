Принцесса Японии подарила екатеринбуржцам лук и стрелы для кюдо

Член японской императорской семьи Хисако Такамадо сегодня в Екатеринбурге открыла семинар по кюдо – стрельбе из японского лука, одного из главных умений самураев.

На мероприятие слетелось более 20 участников из разных городов России. Также на встречу прибыли студенты из университета Сайтама в Японии.

- Я очень рада, что смогла присутствовать на российском мероприятии, посвященном кюдо, - поприветствовала принцесса и участников, и зрителей во дворце игровых видов спорта. - Вижу много знакомых лиц, с которыми мы уже встречались в нашей стране на подобных соревнованиях. Отмечу важную особенность этого вида искусства: здесь нет партнера, все происходит внутри человека. Осознание этого крайне важно для молодых людей в Японии. Хочется, чтобы жители других стран тоже получили это опыт.

Хисако Такамадо подарила лук со стрелами вице-губернатору Свердловской области Павлу Крекову, министру спорта Леониду Рапопорту и главе екатеринбургского отделения общества "Россия - Япония" Вадиму Занину.

Открыл семинар Олег Акимов, президент "Федерации Кюдо". Он дважды выстрелил из лука, его примеру последовали участники. Сначала японские, поприветствовав гостей традиционным низким поклонном, а затем и россияне.

- Я пришел в Кюдо, потому что увлекался древним оружием, - поделился екатеринбуржец Семен Мальцев. - Кроме того, это очень помогает в современной жизни, когда ты везде должен успеть: на работе, учебе. С кюдо можно наладить гармонию в себе, успокоиться. Если достигнуть полного единения тела и души, можно научиться без проблем попадать в цель с закрытыми глазами. Неважно, что некоторые не попали в мишень сегодня - в кюдо важен процесс.

В Японии кюдо увлекается около полумиллиона человек. В некоторых школах этот вид искусства входит в образовательную программу. Интересно, что члены императорской семьи до сих пор осваивают кюдо, сама принцесса - не исключение.

Помимо обширной спортивной программы, Хисако Такамадо посетила Храм-на-Крови и духовно-просветительский центр "Царский". Ее Высочеству провели экскурсию, рассказали историю пребывания членов Дома Романовых на Урале в последние дни жизни, показали обновленную "Царскую комнату" - алтарь придела в честь Царственных страстотерпцев, построенный на месте убийства Николая II и его семьи. Осмотрев в музейной галерее выставку, госпожа Такамадо поднялась в верхний храм. Восхищенная убранством собора, она взялась за фотоаппарат, сделав снимки свода и фресок.

В центре "Царский" принцесса осмотрела выставку уральских художников Алексея Ефремова и Александра Ремезова, прикоснулась к клавиатуре легендарного царского рояля, который находился в ссылке вместе с семьей императора. Поблагодарив представителей Екатеринбургской епархии за теплый прием, японская принцесса с особой сердечностью произнесла по-русски: "Это особое место".

Визит Хисако Такамадо в Россию стал первым с 1916 года для членов японской императорской семьи. До Екатеринбурга гостья уже успела побывать в Саранске и Казани, где поддержала сборную своей страны. Заметим, что принцесса является главой национальной ассоциации футбола. Матч Сенегал-Япония в Екатеринбурге состоится 24 июня.

Справка "РГ"

Кюдо - одно из классических японских боевых искусств, национальное достояние. Техники стрельбы из лука, применяемые самураями на полях сражений ("кюдзюцу"), постепенно дали рождение новому философскому подходу - кюдо ("путь лука").