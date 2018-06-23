Принцесса Японии подарила екатеринбуржцам лук и стрелы для кюдо

Новости

В Зимбабве совершено покушение на президента страны 18:06
Вышел трейлер нового брутального боевика с Брюсом Уиллисом 17:52
Пользователи соцсетей раскритиковали Порошенко за открытие дорожного знака 17:40
Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис 17:40
Названы возможные причины падения самолета в Воронежской области 17:32
Боевики атаковали позиции сирийской армии в южной зоне деэскалации 17:29
В Ростове мексиканские болельщики устроили перед матчем карнавал 17:22
За неделю Сирию покинули 11 российских самолетов и вертолетов 17:21
СМИ сообщили об интересе к Акинфееву со стороны итальянского клуба 17:16
Видео: полчища бабочек "атаковали" жителей Новосибирска 17:14
Чемпионат мира в России установил рекорд результативности 16:43
В Татарстане завершили спасательные работы на месте взрыва газа 16:43
В театре рассказали о причинах госпитализации актрисы Анны Ардовой 16:35
Из торгового центра Самары эвакуировали 500 человек 16:00
СМИ: отец Майкла Джексона умирает от последней стадии рака 15:50
Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками 15:45
Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу 15:44
Журналистов сайта Bloomberg пригласили в Крым 15:31
Марадона потребовал впустить его на тренировку сборной Аргентины 15:28
В Тюмени при заходе на посадку у самолета произошел сбой двигателя 15:20
В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда 15:07
На Украине детский лагерь эвакуировали из-за снегопада 15:04
Бельгия - Тунис - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:52
Появился первый тизер сериала про Эркюля Пуаро с Джоном Малковичем 14:30
Пропавшего девятилетнего мальчика нашли мертвым под Красноярском 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 18:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Принцесса Японии подарила екатеринбуржцам лук и стрелы для кюдо

Текст: Галина Соловьева, Наталия Швабауэр
Член японской императорской семьи Хисако Такамадо сегодня в Екатеринбурге открыла семинар по кюдо – стрельбе из японского лука, одного из главных умений самураев.

На мероприятие слетелось более 20 участников из разных городов России. Также на встречу прибыли студенты из университета Сайтама в Японии.

- Я очень рада, что смогла присутствовать на российском мероприятии, посвященном кюдо, - поприветствовала принцесса и участников, и зрителей во дворце игровых видов спорта. - Вижу много знакомых лиц, с которыми мы уже встречались в нашей стране на подобных соревнованиях. Отмечу важную особенность этого вида искусства: здесь нет партнера, все происходит внутри человека. Осознание этого крайне важно для молодых людей в Японии. Хочется, чтобы жители других стран тоже получили это опыт.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Японская принцесса в Саранске посетила православный храм

Хисако Такамадо подарила лук со стрелами вице-губернатору Свердловской области Павлу Крекову, министру спорта Леониду Рапопорту и главе екатеринбургского отделения общества "Россия - Япония" Вадиму Занину.

Открыл семинар Олег Акимов, президент "Федерации Кюдо". Он дважды выстрелил из лука, его примеру последовали участники. Сначала японские, поприветствовав гостей традиционным низким поклонном, а затем и россияне.

- Я пришел в Кюдо, потому что увлекался древним оружием, - поделился екатеринбуржец Семен Мальцев. - Кроме того, это очень помогает в современной жизни, когда ты везде должен успеть: на работе, учебе. С кюдо можно наладить гармонию в себе, успокоиться. Если достигнуть полного единения тела и души, можно научиться без проблем попадать в цель с закрытыми глазами. Неважно, что некоторые не попали в мишень сегодня - в кюдо важен процесс.

В Японии кюдо увлекается около полумиллиона человек. В некоторых школах этот вид искусства входит в образовательную программу. Интересно, что члены императорской семьи до сих пор осваивают кюдо, сама принцесса - не исключение.

Помимо обширной спортивной программы, Хисако Такамадо посетила Храм-на-Крови и духовно-просветительский центр "Царский". Ее Высочеству провели экскурсию, рассказали историю пребывания членов Дома Романовых на Урале в последние дни жизни, показали обновленную "Царскую комнату" - алтарь придела в честь Царственных страстотерпцев, построенный на месте убийства Николая II и его семьи. Осмотрев в музейной галерее выставку, госпожа Такамадо поднялась в верхний храм. Восхищенная убранством собора, она взялась за фотоаппарат, сделав снимки свода и фресок.

Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России

В центре "Царский" принцесса осмотрела выставку уральских художников Алексея Ефремова и Александра Ремезова, прикоснулась к клавиатуре легендарного царского рояля, который находился в ссылке вместе с семьей императора. Поблагодарив представителей Екатеринбургской епархии за теплый прием, японская принцесса с особой сердечностью произнесла по-русски: "Это особое место".

Визит Хисако Такамадо в Россию стал первым с 1916 года для членов японской императорской семьи. До Екатеринбурга гостья уже успела побывать в Саранске и Казани, где поддержала сборную своей страны. Заметим, что принцесса является главой национальной ассоциации футбола. Матч Сенегал-Япония в Екатеринбурге состоится 24 июня.

Справка "РГ"

Кюдо - одно из классических японских боевых искусств, национальное достояние. Техники стрельбы из лука, применяемые самураями на полях сражений ("кюдзюцу"), постепенно дали рождение новому философскому подходу - кюдо ("путь лука").

Спорт Виды спорта Общество Ежедневник Стиль жизни В регионах

Главное сегодня

Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками
В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда
В ДНР сообщили о провале наступления ВСУ на юге республики
Опрос: Каждый второй немец выступил за отставку канцлера Меркель
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов