Роскосмос представил шутливый ролик про Роналду

Главный герой видео Криштиану Роналду в одном из эпизодов пробил сильно выше ворот. Авторы ролика показали, куда в итоге прилетел мяч: на видео он покидает пределы стадиона и попадает на Международную космическую станцию в руки Олегу Артемьеву, который ранее поучаствовал в другом ролике, в котором выступил с обращением к сборной России. Космонавт отправил мяч обратно в "Лужники", где проходила игра, и попал точно в голову Роналду: по версии режиссера ролика это и послужило причиной "нырка" португальца при входе в марокканскую штрафную.

Что касается Роналду, справедливости ради, надо признать, что не все его удары в названном матче приходились "в космос". В частности, Криштиану стал автором единственного гола во встрече, принесшего минимальную победу португальцам - 1:0. Реакция Роналду на ролик пока неизвестна.