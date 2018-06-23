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23.06.2018 14:15
Рубрика: Спорт

Роскосмос представил шутливый ролик про Роналду

Роскосмос опубликовал шутливый ролик по мотивам матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко.

Текст: Илья Соболев
Фото: EPA
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Главный герой видео Криштиану Роналду в одном из эпизодов пробил сильно выше ворот. Авторы ролика показали, куда в итоге прилетел мяч: на видео он покидает пределы стадиона и попадает на Международную космическую станцию в руки Олегу Артемьеву, который ранее поучаствовал в другом ролике, в котором выступил с обращением к сборной России. Космонавт отправил мяч обратно в "Лужники", где проходила игра, и попал точно в голову Роналду: по версии режиссера ролика это и послужило причиной "нырка" португальца при входе в марокканскую штрафную.

Что касается Роналду, справедливости ради, надо признать, что не все его удары в названном матче приходились "в космос". В частности, Криштиану стал автором единственного гола во встрече, принесшего минимальную победу португальцам - 1:0. Реакция Роналду на ролик пока неизвестна.

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