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Рубрика: В мире

Россия поможет Боливии построить Центр ядерных исследований

В Боливии появится Центр ядерных исследований и технологий. Его начнут строить в Эль-Альто в следующем месяце.

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
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Помогать будет входящий в корпорацию Росатом Государственный специализированный проектный институт. Соответствующий контракт был подписан в сентябре прошлого года в Вене.

Центр будет оснащен реакторной установкой, циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями. Инвестиции в проект составят свыше 300 миллионов долларов.

Проект сооружения уникален для мировой атомной отрасли. Центр будет находиться на высоте 4000 метров над уровнем моря, сообщает РИА Новости.

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