Российские военные раздали продукты жителям Восточной Гуты

Российские военные доставили гуманитарную помощь в один из поселков Восточной Гуты. Жителям городка Кафр-Батна раздали 7,5 тонны продуктов и средства гигиены.

Активно помогали волонтеры, которые оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся семьях и пригласили их в точку выдачи гумпомощи.

В Центре по примирению воющих сторон в Сирии ТАСС сообщили, что в этот раз помогли почти 500 семьям. В городе также открылся временный медпункт, который способен обслуживать от 70 до 80 человек ежедневно. Добавим, что населенный пункт Кафр-Батна был освобожден от боевиков три месяца назад.