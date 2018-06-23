Новости

Сотрудник Netflix оскорбил афроамериканцев 05:28
Российские военные раздали продукты жителям Восточной Гуты 05:12
Видео: В Ливане девушки-полицейские облачились в откровенную форму 04:49
В Боливии за полгода изъяли 174 тонны наркотиков 04:33
Россия поможет Боливии построить Центр ядерных исследований 04:10
Из-за роста цен на топливо турпутевки подорожают на 10 процентов 03:42
В Колумбии нашли тела пропавших эквадорских журналистов 03:00
Пентагон приостановил две программы военных учений с Сеулом 02:50
Американских летчиков 20 раз пытались ослепить над Тихим океаном 02:40
Орбиту МКС поднимут на 700 метров 02:27
Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни 01:51
Еще один туроператор в России прекратил свою деятельность 01:14
СМИ: ЕС симметрично ответит на введение США пошлин в 20% на автомобили 00:28
"Реал" купил 19-летнего украинского вратаря 00:12
Бельгия - Тунис - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Нефть WTI дорожает на новостях ОПЕК 22.06.2018
Двоих пострадавших при обрушении части дома отправят в Казань вертолетом 22.06.2018
Нападающий сборной Нигерии Муса: Я хотел бы вернуться в ЦСКА 22.06.2018
Видео: националист попытался сорвать концерт "Аквариума" в Киеве 22.06.2018
Дамаск ликвидировал 27 бывших объектов для производства химоружия 22.06.2018
Посольство РФ уведомило принца Чарльза о позиции британцев по делу Скрипалей 22.06.2018
Сериал "Террор" продлен на второй сезон: о чем он расскажет 22.06.2018
В Москве экстренно прооперирована актриса Анна Ардова 22.06.2018
По обрушению части дома в Татарстане возбуждено дело 22.06.2018
Названы причина смерти и дата прощания с поэтом Наумом Коржавиным 22.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 05:12
Рубрика: В мире

Российские военные раздали продукты жителям Восточной Гуты

Российские военные доставили гуманитарную помощь в один из поселков Восточной Гуты. Жителям городка Кафр-Батна раздали 7,5 тонны продуктов и средства гигиены.

В Дамаске начали выпускать колбасу для Европы

Активно помогали волонтеры, которые оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся семьях и пригласили их в точку выдачи гумпомощи.

В Центре по примирению воющих сторон в Сирии ТАСС сообщили, что в этот раз помогли почти 500 семьям. В городе также открылся временный медпункт, который способен обслуживать от 70 до 80 человек ежедневно. Добавим, что населенный пункт Кафр-Батна был освобожден от боевиков три месяца назад.

В мире Ближний Восток Сирия

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени