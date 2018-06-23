Сару Сандерс выдворили из ресторана в США из-за работы на Трампа

Пресс-секретаря президента Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане города Лексингтон штата Вирджиния из-за работы на президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

"Вчера вечером владелец ресторана Red Hen в Лексингтоне попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне", - подтвердила инцидент Сандерс в Twitter.

Официант рассказал порталу TMZ, что обслуживал столик Сандерс в течение двух минут, а затем "владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи по моральным соображениям".

Сторонника президента Трампа приняли решение бойкотировать скандальный ресторан и распространять на форумах негативные отзывы о заведении.

В то же время, многие горожане, недовольные действиями администрации США, назвали поступок ресторатора "просто потрясающим".