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Рубрика: В мире

Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Если власти Украины не остановят войну в Донбассе и обнищание населения, то "получат по зубам", заявила внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко во время судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

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"Если власти не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. При этой основной мишенью станет официальный Киев, который называет себя властью", - цитирует Савченко портал "Страна.ua".

Напомним, Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке терактов в здании Рады и в правительственном квартале. Парламентарию грозит от пяти лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы.

В марте по решению Шевченковского суда Киева Савченко была арестована на два месяца, затем срок ареста продлили до 13 июля. Адвокаты просили смягчить содержание на домашний арест. Однако на заседании 22 июня суд оставил ее под стражей. В знак протеста депутат объявила голодовку.

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