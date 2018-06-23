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Рубрика: В мире

Сербский министр: Сербия и Россия всегда будут вместе и будут побеждать

Текст: Александр Борисов (Белград)

В Белграде в пятницу прошел концерт-реквием, приуроченный к 77-летию начала Великой Отечественной войны, а также акция "Свеча памяти". Местом отдания почестей героям в День памяти и скорби был выбран Парк освободителей Белграда, где покоятся 711 солдат и офицеров Красной Армии, а также 1386 югославских партизан.

Представителем от сербского правительства на мероприятии стал министр инноваций и технологий Ненад Попович, подчеркнувший, что "победу во Второй мировой войне одержали великая Россия и великая Сербия, а также наши союзники, но самые большие жертвы понесла великая Россия, а после нее Сербия, которая в процентном соотношении потеряла треть населения".

"Всю Европу от фашизма освободили русские и сербы, наши бабушки и дедушки, мы победили и нацистскую Германию, и нацистскую Хорватию, и бандеровскую Украину, мы победили всех фашистов в Европе, - отметил министр. - Мы смогли победить, потому что были вместе, когда Россия и Сербия вместе, они могут все, вместе мы были и в Первой мировой войне, и в предыдущих войнах XVII-XIX веков. Сербия и Россия всегда будут вместе и всегда будут побеждать, потому что на нашей стороне правда".

Фото: REUTERS/ Pilar Olivares
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Попович поблагодарил миллионы людей, отдавших свои жизни за наше будущее и за нашу свободу.

"Мы должны всегда их помнить, так как народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего, - заявил политик. - Я рад, что и Россия, и Сербия помнят свое прошлое, а это значит, что у нас будет светлое будущее".

Организаторами мероприятия выступили Международный центр по сохранению и исследованиям культурно-исторического наследия Восточной Европы "Мемориал", сербское отделение международного общественного фонда Единство православных народов и Информационное агентство России ТАСС.

"22 июня всюду в России - от маленького села и до большого города - вспоминают своих отцов и дедов, ушедших на войну, - подчеркивается в заявлении организаторов акций. - Эта традиция появилась более 70 лет назад, и жители нашей страны до сих пор ее трепетно оберегают. В этот день люди приходят к памятникам погибших, к могилам ветеранов, иногда просто на горку за селом, с которой 77 лет назад их бабушки и мамы провожали своих отцов и братьев на фронт. В отличие от Дня Победы, 22 июня - день скорби, в этот день редко встретишь веселье и счастье победы, в этот день мы скорбим о наших предках, безвременно ушедших от нас, отдавших свои жизни "за други своя", спасших нас, своих потомков, ценой собственной жизни".

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