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23.06.2018 09:47
Рубрика: Культура

Скончался один из основателей группы Pantera Винни Пол

Не стало одного из основателей хеви-метал группы Pantera Винни Пола. Пол Эббот - таково настоящее имя барабанщика - скончался на 55-м году жизни.

О смерти Виннни Пола сообщается в Facebook группы.

- Винсент Пол Эбботт, он же Винни Пол, скончался. Пол известен своей работой в качестве барабанщика в группах Pantera и Hellyeah. На данный момент более подробной информации нет. Семья музыканта Вас просит уважать их частную жизнь в этой ситуации, - говорится в сообщении.

Группа Pantera была основана в 1981 году школьными друзьями, среди которых был Пол Эббот и его брат Дэррелл Лэнс Эботт.

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