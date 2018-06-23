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СМИ: Брэд Питт обвинил бывшую жену в лицемерии

Новость 23.06.2018, 18:42 | Текст: Олег Усков

Официально развод экс-"самой красивой пары Голливуда", актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, до сих пор так и не оформлен. Супруги по-прежнему не могут прийти к решению главной проблемы - распределения опеки над их шестерыми детьми. И, передает RadarOnline, в ход идут любые средства, чтобы постараться выставить одного из них в максимально выгодном свете. За счет очернения другого, в том числе.

По крайней мере, такой гипотезы придерживаются СМИ.

Ранее сообщалось: Питт не дал своего согласия на съемки детей в сиквеле сказки "Малефисента", где у Джоли - титульная роль. И вот - вещает "инсайдер" - новый коварный удар.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно сведениям ресурса от неназванного, как обычно, источника, по мнению Питта, Джоли - не такая уж и щедрая душа и вселюбивая филантропка, какой любит себя представлять публике. И на самом деле все ее инициативы и показная благотворительность - не более чем лицемерие и "рекламный трюк". С тем, чтобы "подпитывать своё эго". Именно в этом - главная ее мотивация.

Как заверил источник, раньше Питта восхищала гуманитарная деятельность Энджи на ниве поддержки беженцев, но в последнее время он относится к ситуации с все большим и большим подозрением. И "ничуть не удивился", когда на выходных Джоли демонстративно посетила лагерь беженцев в Ираке, будучи послом доброй воли ООН. В то время как дети остались с отцом.

Брэд считает, что это еще один плюсик в ее арсенал по созданию глубоко положительного образа. Ведь Энджи крайне озабочена общественным мнением - накануне суда, который решит судьбу их многочисленных отпрысков.

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#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
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