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Фото: резко постаревший Брэд Питт ужаснул поклонников

Новость 21.06.2018, 15:23 | Текст: Олег Усков

Поклонники американского актера и продюсера Брэда Питта опять бьют в тревожные там-тамы. Причина - снимки Брэда, пойманного объективами кровожадных папарацци в этом месяце в Лондоне. 

Комментаторы вновь обвиняют 54-летнего лауреата в том, что он заметно сдал, явно постарел и, похоже, не очень тщательно следит за собой: "Похож на бомжа", - язвят юзеры. 

🆕 Brad Pitt in London on June 13, 2018 #BradPitt

Публикация от @ joliepittdaily

Некоторые предполагают, что на актера продолжает скверно действовать расставание с женой и детьми. Поклонники отмечают: теперь, в отрыве друг от друга, и он, и Джоли почти всегда "выглядят грустными".  

🆕 Brad Pitt in London on June 13, 2018 #BradPitt

Публикация от @ joliepittdaily

"Господи, ему же всего пятьдесят… Надеюсь, это не рак", - тревожатся некоторые. "Боже, ниспошли свое благодать на этого человека, истерзанного его стервой-женой!", - молят третьи.

Angelina Jolie in Iraq #AngelinaJolie

Публикация от @ joliepittdaily

Плюс актеру пеняют, что он опять начал курить. Понятно, что на нервной почве. 

Напомним. В настоящее время Джоли снимается в Англии в сиквеле сказки "Малефисента", по поводу чего - галдят таболоиды - супруги (пара все еще не разведена официально) успели несколько раз разругаться.

В частности, Питт запретил жене задействовать в картине их сына и дочь. По словам инсайдера, для такого требовалось получить подпись отца, и Питт ее не дал. Чем привел жену в очередной раз в бешенство.

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