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Эль Фаннинг выложила игривое фото рогатой Анджелины Джоли в халате

Новость 01.06.2018, 15:08 | Текст: Олег Усков

В Instagram двадцатилетней американской актрисы и модели Эль Фаннинг, младшей сестры актрисы Дакоты Фаннинг, появились развеселые фото со съемочной площадки сиквела сказки "Малефисента". Где и Эль, и Анджелина Джоли вернулись к своим ролям, известным по первой картине 2014 года.

Обе актрисы, как видим, на представленных селфи задорно дурачатся, умело манипулируя рогами титульной героини.

It's bring your mom to work day on the #Maleficent2 set!!!!! ✌

Публикация от Elle Fanning (@ellefanning)

При этом наблюдатели обращают особое внимание на то обстоятельство, что на Джоли, по всей видимости, под халатиком нет нижнего белья. По крайней мере, бюстгальтера.

Ultimate Photobomb #Maleficent2

Публикация от Elle Fanning (@ellefanning)

Во всяком случае, некоторым этого зачем-то очень хотелось бы.

Happy Winds-day

Публикация от Elle Fanning (@ellefanning)

"Малефисента" - игровой ремейк "диснеевской" "Спящей красавицы" 1959 года, где роль означенной злой волшебницы расширена. Действие продолжения развернется сразу после первого фильма.

Даты премьеры у картины еще нет.

Ранее мы писали, что бывший муж бывшей жены бывшего мужа Джоли закрутил, не исключено, роман с другой молодой актрисой - "оскаровской" Эммой Стоун.

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