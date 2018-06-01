Эль Фаннинг выложила игривое фото рогатой Анджелины Джоли в халате

В Instagram двадцатилетней американской актрисы и модели Эль Фаннинг, младшей сестры актрисы Дакоты Фаннинг, появились развеселые фото со съемочной площадки сиквела сказки "Малефисента". Где и Эль, и Анджелина Джоли вернулись к своим ролям, известным по первой картине 2014 года.

Обе актрисы, как видим, на представленных селфи задорно дурачатся, умело манипулируя рогами титульной героини.

При этом наблюдатели обращают особое внимание на то обстоятельство, что на Джоли, по всей видимости, под халатиком нет нижнего белья. По крайней мере, бюстгальтера.

Ultimate Photobomb #Maleficent2 Публикация от Elle Fanning (@ellefanning) 29 Май 2018 в 10:25 PDT

Во всяком случае, некоторым этого зачем-то очень хотелось бы.

Happy Winds-day Публикация от Elle Fanning (@ellefanning) 23 Май 2018 в 12:13 PDT

"Малефисента" - игровой ремейк "диснеевской" "Спящей красавицы" 1959 года, где роль означенной злой волшебницы расширена. Действие продолжения развернется сразу после первого фильма.

Даты премьеры у картины еще нет.

Ранее мы писали, что бывший муж бывшей жены бывшего мужа Джоли закрутил, не исключено, роман с другой молодой актрисой - "оскаровской" Эммой Стоун.