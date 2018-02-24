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Вскрылась неприглядная правда о разводе Дженнифер Энистон

Новость 24.02.2018, 13:45 | Текст: Олег Усков

В то время как одни "инсайдеры" излагают, что брак актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру сгубил жилищный вопрос, другие продолжают напирать на более экстремальный вариант.

А именно, что 49-летняя Джен не просто наладила отношения с Брэдом Питтом, но и пошла дальше - в какой-то момент начала звонить ему по ночам и жаловаться на невнимание со стороны нового супруга. А Питт ее поддерживал. Тогда как Теру снедали муки ревности.

Фото: kinopoisk.ru
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И вот свежее: согласно информации некоего источника US Magazine, Теру неистовствовал и ревновал жену к "бывшему" не просто так. Давно возникшие слухи о том, что у пары все не слава Богу, появились не на пустом месте.

Дело в том, что Теру обнаружил-де, что Энистон бережно хранит все когда-то полученные от Питта романтические записки, которые Брэд ей трогательно переправлял. С содержанием, вроде, "отлично выглядишь сегодня", или "уже скучаю".

По словам "инсайдера", Теру потребовал от жены объясниться, она сказала что-то вроде "да это уже ничего не значит". Но супруга ответ не устроил. "Не стоит недооценивать истинное значение таких вот записочек", - поучительно заявил изданию "инсайдер".

Отмечая, что Джастин от произошедшего был "не в восторге" и "почуял опасность" -  находка действительно накрыла Теру тенью сомнений и очень обеспокоила. 

Теру и Энистон начали встречаться в 2011 году, в 2015-м тайно поженившись.

О том, что пара рассталась, стало известно в середине этого месяца.

46-летний Джастин Теру - сценарист "Железного человека 2" и "Образцового самца 2". Известен по сериалам "Оставленные" (главная роль), "Секс в большом городе", фильмам "Звездные войны: Последние джедаи", "Девушка в поезде".

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