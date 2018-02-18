Перед тем как бросить мужа, Дженнифер Энистон позвонила Брэду Питту

Случившееся в четверг давно подогреваемое прессой официальное расставание 49-летней Дженнифер Энистон и 46-летнего актера и сценариста Джастина Теру обрастает все новыми обстоятельствами и якобы фактами.

Например, In Touch Weekly своими козьими трапами разузнал-де, что перед тем как уйти от нынешнего мужа, Джен однажды ночью позвонила своему бывшему мужу Брэду Питту, когда-то ушедшему от нее к Анджелине Джоли, и "вся в слезах" жаловалась на Теру. Который уехал на три месяца на Восточное побережье по работе и, как подозревала актриса, к ней уже больше не вернется.

Во всяком случае, такой "жарой" кроют неназванные "инсайдеры" в опубликованном "эксклюзивном" материале издания.

"Она рассказала Питту обо всех ошибках и проблемах в отношениях с Теру, а Брэд сказал ей успокаивающие слова - все, которые ей так нужно было услышать", - сообщается.

При этом, напомним, ранее звучала довольно забавная версия развода Энистон и Теру - та, что актер нестерпимо ревновал Дженнифер к Питту, с которым она, согласно сплетням таблоидов, в последнее время начала активно сближаться.

Ранее мы писали, что актер Батлер рассказал, какая из бывших жен Питта лучше целуется.