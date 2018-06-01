Фото: бывшего мужа Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Эммой Стоун

Американский актер, сценарист и режиссер Джастин Теру ("Звездные войны: Последние джедаи", "Девушка в поезде", "Оставленные"), только что расставшийся с Дженнифер Энистон, недолго, похоже, мыкался бобылём - хищные папарацци засекли Теру в компании 29-летней лауреатки "Оскара" Эммы Стоун, одной из самых востребованных современных молодых актрис.

Причем в положении, дающем-де практически однозначный ответ насчет отношений этих двоих: 46-летний актер и его новая подруга отдыхали во Франции полуобнаженными.

На ситуацию обратила внимание газета Daily Mail, разместившая соответствующий обширный фотоотчет.

По сведениям издания, актеры оказались во Франции на одном из светских мероприятий известной фирмы (у Стоун с ней рекламный контракт), но быстро оттуда сбежали.

При этом указывается, что после парочку заметили уже в Нью-Йорке, где они вместе обедали в японском ресторане.

Стоун, дебютировавшая в кино в нулевые, известна по фильмам "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Ла-Ла Ленд", "SuperПерцы", "Отличница легкого поведения", "Бёрдмэн", "Новый Человек-паук". С Энди Гарфилдом, исполнителем главной роли в последнем, встречалась пять лет, расставшись в 2015-м.

Ранее мы писали, что Энистон и Теру расстались из-за Брэда Питта, поскольку актер-де выяснил, что Джен до сих пор, все эти годы, тайно любила своего бывшего, трогательно храня его записочки.