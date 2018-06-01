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Фото: бывшего мужа Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Эммой Стоун

Новость 01.06.2018, 13:07 | Текст: Олег Усков

Американский актер, сценарист и режиссер Джастин Теру ("Звездные войны: Последние джедаи", "Девушка в поезде", "Оставленные"), только что расставшийся с Дженнифер Энистон, недолго, похоже, мыкался бобылём - хищные папарацци засекли Теру в компании 29-летней лауреатки "Оскара" Эммы Стоун, одной из самых востребованных современных молодых актрис.

Причем в положении, дающем-де практически однозначный ответ насчет отношений этих двоих: 46-летний актер и его новая подруга отдыхали во Франции полуобнаженными.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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На ситуацию обратила внимание газета Daily Mail, разместившая соответствующий обширный фотоотчет.

По сведениям издания, актеры оказались во Франции на одном из светских мероприятий известной фирмы (у Стоун с ней рекламный контракт), но быстро оттуда сбежали.

При этом указывается, что после парочку заметили уже в Нью-Йорке, где они вместе обедали в японском ресторане.

Стоун, дебютировавшая в кино в нулевые, известна по фильмам "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Ла-Ла Ленд", "SuperПерцы", "Отличница легкого поведения", "Бёрдмэн", "Новый Человек-паук". С Энди Гарфилдом, исполнителем главной роли в последнем, встречалась пять лет, расставшись в 2015-м.  

Ранее мы писали, что Энистон и Теру расстались из-за Брэда Питта, поскольку актер-де выяснил, что Джен до сих пор, все эти годы, тайно любила своего бывшего, трогательно храня его записочки.

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