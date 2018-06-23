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23.06.2018 17:57
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Текст: Роман Маркелов
Страны ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти. Это решение принято для того, чтобы вернуться к стопроцентному выполнению соглашения о сокращении добычи сырья, которое на сегодняшний день перевыполняется.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран-участниц сделки в формате ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. По его словам, цель по приведению уровня исполнения сделки к 100 процентам будет выполняться во второй половине 2018 года.

В рамках наращивания добычи страны ОПЕК+ не превысят предельный уровень в миллион баррелей в сутки, уточнил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Для того, чтобы рассмотреть возможность превышения этого порога, понадобится созывать экстренное совещание в формате ОПЕК+, добавил он.

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По словам министра энергетики РФ Александра Новака, доля России в общем увеличении добычи составит до 200 тысяч баррелей в сутки. Ранее он заявлял, что Россия удовлетворена пятничным решением ОПЕК вернуться к стопроцентному выполнению сделки ОПЕК+.

Накануне члены ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на миллион баррелей в сутки к 1 июля по сравнению с текущим уровнем. Таким образом, сделка картеля по ограничению добычи нефти, заключенная в формате ОПЕК+ в конце 2016 года, возвращается к первоначальным параметрам - суммарному сокращению добычи сырья на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года.

На текущий момент стороны перевыполнили соглашение на 152 процента, отмечалось в пресс-релизе по итогам вчерашней встречи. Министры стран ОПЕК также заявляли накануне, что фактический рост добычи нефти может быть меньше планируемого - на уровне 700-800 тысяч баррелей в сутки.

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