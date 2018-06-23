Трейлер: охота на нациста в драме от автора "Американского пирога"

Опубликован русский трейлер биографической драмы "Операция "Финал" (Operation Finale) - в постановке "оскаровского" номинанта Криса Вайца ("Мой мальчик", режиссер первого "Американского пирога", сценарист сиквелов, "Сумерки. Сага. Новолуние").

События картины разворачиваются через пятнадцать лет после окончания Второй мировой войны, когда была собрана команда спецагентов - чтобы выследить Адольфа Эйхмана. Печально известного сотрудника гестапо, отвечавшего за "окончательное решение еврейского вопроса".

В ролях: имеющий израильские корни лауреат "Золотого глобуса" Оскар Айзек (новые "Звездные войны"), Хейли Лу Ричардсон ("Сплит"), Ник Кролл ("Старая добрая оргия", "Симпсоны"), Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки"), Грета Скакки ("Распутин", британский сериал "Война и мир"). Эйхмана сыграл Бен Кингсли ("Список Шиндлера"),

Мировая премьера - 14 сентября, дата российской еще не определена.