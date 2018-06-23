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Рубрика: В мире

В Боливии за полгода изъяли 174 тонны наркотиков

Власти Боливии продолжают борьбу с наркоторговцами. За полгода были конфискованы 174 тонны запрещенных веществ, в том числе 9,6 тонны кокаина в различном виде.

Фото: ren.tv
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Заместитель министра по социальной защите южноамериканской страны Фелипе Касерес сообщил, что в ходе спецопераций задержаны почти две тысячи боливийцев и иностранцев, причастных к наркотрафику.

Кроме того, за шесть месяцев уничтожены 15 лабораторий по кристаллизации кокаина и 664 фабрики, изготавливающих пасту на основе коки.

РИА Новости напоминает, что Перу, Колумбия и Боливия считаются основными поставщиками запрщенного порошка на мировой черный рынок.

В мире Южная Америка Боливия

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