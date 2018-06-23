В ДНР сообщили о провале наступления ВСУ на юге республики

Ополчение ДНР успешно отбило атаку украинских силовиков, предпринявших в ночь на субботу атаку в районе Коминтерново силами нескольких групп по пятнадцать человек, сообщил представитель оперативного командования.

По его словам, попытка проникновения на позиции ополчения была своевременно раскрыта. В результате скоротечного боя, в котором применялись не запрещенные Минскими соглашениями вооружения, погибли не менее четверых нападавших, несколько силовиков получили ранения.

Раскрыв себя, одна из групп начала отступать. Вторая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку минометного огня с позиций ВСУ. Именно в ней имеются основные потери.

По данным оперативного командования, обстановка на юге ДНР остается напряженной. Подразделения украинской армии обстреливают населенные пункты из минометов и артиллерийских орудий. Имеются пострадавшие среди мирного населения. Военные также предпринимают попытки "улучшить позиции" и захватить территорию в так называемой "серой зоне".