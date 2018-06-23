В Колумбии нашли тела пропавших эквадорских журналистов

Глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин сообщила, что недалеко от границы с Эквадором найдены тела журналистов из соседней страны. Напомним, трое сотрудников издания Comercio пропали в конце марта в районе Матахе.

В апреле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели. "Сейчас тела убитых журналистов находятся в городе Кали на опознании. Потом их передадут родственникам", - цитирует ТАСС заявление Ольгин.

По версии властей страны, к убийству сотрудников СМИ причастен Вальтер Патрисио Арисал по прозвищу Гуачо. Он лидер банды, которая занимается подрывной деятельностью в провинции Эсмеральдас.