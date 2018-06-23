В Лондоне прошел масштабный марш против Brexit

Десятки тысяч людей прошли на марше против Brexit в Лондоне. Они потребовали от властей провести повторное голосование по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС.

Марш возглавил 96-летний ветеран

TheGuardianоценила количество вышедших на улицы британской столицы в сто тысяч человек. "Молодые и пожилые, лейбористы и тори, все они были объединены в своей проевропейской страсти", - констатирует лондонская газета. Протестующих против выхода из состава ЕС, когда они направлялись из Палла Молла на Парламентскую площадь, возглавлял военачальник Второй мировой войны 96-летний Стивен Гудолл.

Марш "Народное голосование" был посвящен второй годовщине голосования по Brexit, по итогам которого около 53 процентов граждан Великобритании, пришедших на участки, высказались за выход страны из состава Европейского Союза.

Полиция контролировала ситуацию на земле и на вертолетах с воздуха на случай столкновения между участниками маршей противников и сторонников Brexit, который начался менее чем в трех километрах от станции Виктория и должен был закончиться в нескольких сотнях метрах от Вестминстерского дворца, где заседают британские парламентарии.

Николя Маклин, бывший советник Маргарет Тэтчер, прошел с группой мужчин и женщин, которые размахивали большими плакатами "Тори против Brexit" в марше "Народного голосования". "Она (Тэтчер) должно быть переворачивается в могиле, - сказал Маклин. - Она сказала, что одним из ее величайших достижений в Европе была Британия, играющая ведущую роль в создании единого рынка, и теперь некоторые люди в правительстве хотят, чтобы мы ушли из ЕС. Это абсолютная катастрофа".

От Мэй потребовали правды

Многотысячная толпа не преминула пройти мимо резиденции британского премьера Терезы Мэй на Даунинг-стрит. В руках протестующие держали плакаты: "Brexit разрушил Соединенное Королевство", "Тереза, скажите нам правду!". Марш завершился митингом на Парламентской площади выступлениями известных политиков Дэвида Лэмми, Анны Соборри и Винса Кейбла. Последний, лидер партии "Либеральные демократы", защитил легитимность повторного голосования.

"Это распространено в некоторых странах, например, в Швейцарии, вы голосуете сначала по принципу, затем вы голосуете за конечный результат", - сказал политик в интервью AFP. "Дискуссия по Brexit еще больше усиливает напряженность и поляризует общество, - сказал Уильям Диас, 52-летний журналист, который шел на митинге со знаком "Я - гражданин Европы". - Это очень сложный вопрос, это не решение, которое должно быть принято путем голосования по принципу "да" или "нет".

Среди тех, кто обратился к демонстрантам, была Джина Миллер, которая успешно провела кампанию по обеспечению того, чтобы Великобритания не могла инициировать переговоры об уходе без одобрения парламента, сообщает ВВС. Она сказала: "Вместе мы должны встать, потребовать, чтобы наши голоса были услышаны, потребовать народного голосования, чтобы будущие поколения могли услышать, как мы говорим, что мы сделали это".

Опасения усиливаются

Между тем в ходе опроса канала ITV, обнародованного в пятницу, 48% респондентов высказались за второй референдум, 25% - против него, а 27% заняли нейтральную позицию.

Британские аналитики все чаще говорят об опасениях относительно "экономических последствий", которые может иметь выход страны из состава Евросоюза, упоминая об угрозах, которые на этой неделе были сделаны лидерами ЕС. Саймон Эллисон, координатор проекта "Тори против Brexit" рассказал о "достаточно мощной группе" бывших парламентариев и политических советников, выступающих против выхода Великобритании из состава ЕС.

"Как бывший инвестиционный банкир и генеральный директор скажу, что нет ничего хуже, чем идти на переговоры без поддержки, которой у вас нет. У нас (британской стороны) нет аргументов (в переговорах с ЕС), и правительство продолжает бороться за поддержание линии, которой не существует", - заявил Эллисон, намекая на то, что кабинету Терезы Мэй так и не удалось до сих скоординировать с Брюсселем основные пункты соглашения по Brexit, которое предоставило бы британскому бизнесу доступ к единому рынку европейского сообщества.

Риторика Даунинг-стрит стала жестче

Между тем позиция влиятельных представителей британского правительства в отношении выхода страны из состава ЕС становится все жестче. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал "полного Brexit" в колонке, опубликованной в субботу таблоидом The Sun. Он предупредил Терезу Мэй о необходимости отказаться от соглашения, которое вынудило бы Великобританию "быть наполовину внутри и наполовину в ЕС" и заставило бы ее "подчиняться европейским правилам". Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс был еще более откровенен в отношении возможности заключения Brexit без какого-либо соглашения с Брюсселем.

"Я думаю, что для наших партнеров по переговорам не было бы правильным думать, что наш премьер-министр блефует", - сказал он в интервью BBC.

В целом за несколько дней до европейского саммита в Брюсселе, тревожность по поводу будущего Brexit все больше возрастает: почти все важные темы остаются без ответа, в том числе вопрос о ирландской границе. ЕС даже посоветовал подготовиться к тому, что в ходе саммита Брюссель и Лондон в очередной раз не придут к согласию.

К тому же британские власти по-прежнему не представили свое видение отношений, которые они хотят установить с ЕС после выхода из его состава, запланированного на 29 марта 2019 года. Это произойдет спустя 46 лет после того, как Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу, предшественнику ЕС. Британское правительство предоставило парламенту возможность проголосовать по сделке этой осенью, но пока совершенно непонятно, что будет, если законодатели отвергнут ее. Консервативный депутат Питер Боун, который поддерживает Brexit, сказал, что если будет второе голосование, "кампания по выходу из состава ЕС снова одержит победу".

"Огромное, подавляющее большинство людей, просто хотят, чтобы мы вышли из этого ужасного супергосударства Европейский Союз", - заявил Боун.