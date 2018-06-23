В Мексике открылась "Неделя российского кино"

Пока веселые мексиканские болельщики покоряют сердца россиян на чемпионате мира по футболу, в столице их родины - городе Мехико - открылся фестиваль кино хозяйки мирового первенства.

Фильмом-открытием смотра стала драма режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", успевшая завоевать большое количество международных призов. Помимо фильма Ханта в основную программу "Недели российского кино" вошли короткометражная лента Андрея Мышкина "302 БИС" и шесть полнометражных картин: "Белые ночи" режиссеров Татьяны Воронецкой и Андрея Богатырева, "Доминика" Олега Агейчева, "Короткие волны" Михаила Довженко, "Параллельные прямые пересекаются в бесконечности" Лики Алексеевой, "Сын" Славы Росса, "Близкие" Ксении Зуевой.

Фестиваль будет идти до 27 июня в одном из залов сети кинотеатров Cinepolis.

"Неделя российского кино" проходит в Мексике уже второй раз. Впервые подобное мероприятие было проведено в конце 2016 года. Тогда для показа были привезены две документальные, две анимационные и восемь полнометражных лент.