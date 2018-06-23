В США разбился учебный военный самолет

В американском штате Нью-Мексико разбился легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano. Инцидент произошел примерно в 100 километрах к северу от авиабазы Холломан.

К данному часу известно об одном пострадавшем. Пилот был госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на представителя базы. На борту A-29 Super Tucano находился еще один военнослужащий. О его состоянии СМИ не сообщают.

Самолет, совершавший учебный полет, упал рядом с полигоном. Сейчас специалисты выясняют причину катастрофу. A-29 Super Tucano производится бразильской компанией Embraer. ВВС США используют его в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.