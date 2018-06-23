В театре рассказали о причинах госпитализации актрисы Анны Ардовой

В театре имени Маяковского, где служит актриса, сообщили, что 48-летняя советская, российская артистка Анна Ардова находится в больнице на "плановом лечении".

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Московского академического театра.

"Заслуженная артистка России Анна Ардова находится сейчас на плановом лечении. Несмотря на то, что наш юбилейный 95-й сезон завершается 28 июня, спектаклей с участием Анны Ардовой на этой неделе нет, в репетициях актриса сейчас не задействована", - цитирует агентство своего собеседника. Добавившего, что поэтому Ардова и решила пройти курс лечения именно сейчас.

"Мы благодарим всех за беспокойство, но еще раз уточняем, что она находится на плановом лечении", - акцентировали в театре.

Ранее сообщалось, что актриса перенесла экстренную операцию из-за проблемы с почкой, вызванной "тяжелой болезнью".

Анна Ардова родилась в 1969 году в Москве в актерской семье. Ее отец - актер и режиссер-мультипликатор Борис Ардов, отчим - актер Игорь Старыгин (Арамис в "Трех мушкетерах"), дядя - актер Алексей Баталов.

На экранах дебютировала в телефильме Михаила Козакова "Если верить Лопотухину" в 1983 году. Всенародная слава - после скетчкома "Одна за всех" телеканала "Домашний", где артистка сыграла практически все роли.

Помимо названных, снялась в фильмах и сериалах "Дети Арбата", "Солдаты", "Счастливы вместе", "Высоцкий. Спасибо, что живой".