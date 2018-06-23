В Зимбабве при покушении на президента ранены восемь человек

При покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву не менее восьми человек получили ранения.
Среди пострадавших - сотрудники полиции и высокопоставленные чиновники. Сам глава государства не пострадал.
"Не менее восьми человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири, получили ранения в результате взрыва на стадионе White City Stadium, где выступал президент Мнангагва", - передает РИА Новости информацию местного издание Herald.
Напомним, покушение произошло на стадионе White City Stadium в городе Булавайо. Взрыв прогремел во время предвыборного митинга Мнангагвы.