В Зимбабве при покушении на президента ранены восемь человек

При покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву не менее восьми человек получили ранения.

Среди пострадавших - сотрудники полиции и высокопоставленные чиновники. Сам глава государства не пострадал.

"Не менее восьми человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири, получили ранения в результате взрыва на стадионе White City Stadium, где выступал президент Мнангагва", - передает РИА Новости информацию местного издание Herald.

Напомним, покушение произошло на стадионе White City Stadium в городе Булавайо. Взрыв прогремел во время предвыборного митинга Мнангагвы.