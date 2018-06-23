В Зимбабве совершено покушение на президента страны

Взрыв прогремел на стадионе в городе Булавайо во время выступления президента Эммерсона Мнангагву на митинге перед избирателями. По счастливой случайности политик не пострадал, сообщает информационное агентство Reuters.

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. По данным пресс-службы президента, в его непосредственном окружении могут быть раненые.

Правоохранительные органы пока не озвучили всех версий произошедшего нападения. Однако отмечается, что Булавайо считается бастионом оппозиции. Правительственные партии не выигрывали там выборы с 2000 года.

Напомним, президентские выборы в Зимбабве должны пройти 30 июля текущего года. В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, временно занимает эту должность до выборов в 2018 году.