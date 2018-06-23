Новости

В Ростов прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 19:37
Мария Ласицкене выиграла 44-й турнир подряд 19:29
На Барнаул обрушился мощный ураган 19:17
Матч Бельгия - Тунис посетила 83-летняя болельщица из Англии 19:12
В Башкирии сгорел пассажирский автобус 18:59
В Ингушетии два человека погибли в ДТП 18:56
Витсель надеется, что в следующем сезоне чемпионом России станет "Зенит" 18:54
СМИ: Брэд Питт обвинил бывшую жену в лицемерии 18:42
ВМФ: Перспективные подлодки пятого поколения будут лучшими в мире 18:23
В Зимбабве совершено покушение на президента страны 18:06
Вышел трейлер нового брутального боевика с Брюсом Уиллисом 17:52
Пользователи соцсетей раскритиковали Порошенко за открытие дорожного знака 17:40
Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис 17:40
Названы возможные причины падения самолета в Воронежской области 17:32
Боевики атаковали позиции сирийской армии в южной зоне деэскалации 17:29
В Ростове мексиканские болельщики устроили перед матчем карнавал 17:22
За неделю Сирию покинули 11 российских самолетов и вертолетов 17:21
СМИ сообщили об интересе к Акинфееву со стороны итальянского клуба 17:16
Видео: полчища бабочек "атаковали" жителей Новосибирска 17:14
Чемпионат мира в России установил рекорд результативности 16:43
В Татарстане завершили спасательные работы на месте взрыва газа 16:43
В театре рассказали о причинах госпитализации актрисы Анны Ардовой 16:35
Из торгового центра Самары эвакуировали 500 человек 16:00
СМИ: отец Майкла Джексона умирает от последней стадии рака 15:50
Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 18:06
Рубрика: В мире

В Зимбабве совершено покушение на президента страны

Текст: Александр Саможнев

Взрыв прогремел на стадионе в городе Булавайо во время выступления президента Эммерсона Мнангагву на митинге перед избирателями. По счастливой случайности политик не пострадал, сообщает информационное агентство Reuters.

В ЮАР умер лидер оппозиционной партии Зимбабве

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. По данным пресс-службы президента, в его непосредственном окружении могут быть раненые.

Правоохранительные органы пока не озвучили всех версий произошедшего нападения. Однако отмечается, что Булавайо считается бастионом оппозиции. Правительственные партии не выигрывали там выборы с 2000 года.

Фото: AP
Почему новый президент Зимбабве получил прозвище Крокодил

Напомним, президентские выборы в Зимбабве должны пройти 30 июля текущего года. В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, временно занимает эту должность до выборов в 2018 году.

В мире Африка Зимбабве

Главное сегодня

Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками
В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда
В ДНР сообщили о провале наступления ВСУ на юге республики
Опрос: Каждый второй немец выступил за отставку канцлера Меркель
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов