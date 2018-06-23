Видео: В Ливане девушки-полицейские облачились в откровенную форму

Девушек-полицейских в Ливане одели в откровенную летнюю форму для привлечения туристов. Стражи порядка в Бруммане облачились в черные короткие шорты, майки и красные береты.

Идея переодеть женщин-полицейских принадлежит мэру города Пьеру Ашкару. Такая метаморфоза должна привлечь туристов и улучшить имидж страны, передает РИА Новости. Градоначальник отметил, что большинство туристов в Средиземноморском регионе носят шорты.

Между тем некоторые интернет-пользователи осуждают использование красивых девушек для привлечения туристов.