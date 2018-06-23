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23.06.2018 10:57
Рубрика: Культура

Владимир Урин: В Большом театре нет балерин пенсионного возраста

Текст: Наталья Соколова
Директор Большого театра Владимир Урин в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал, что в труппе почти нет артистов пенсионного возраста: "И когда говорят про Майю Плисецкую - это исключение из правила. В балетной труппе Большого театра балерин пенсионного возраста практически нет сегодня".

Напомним, что в 2005 году блистательная Майя Плисецкая в свои 80 лет на юбилейном вечере вышла на сцену и исполнила номер Мориса Бежара "Аве. Майя".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Урин надеется, что возраст выхода на пенсию для артистов балета не изменится

По словам Владимира Урина, как правило, артисты оперы и балета уходят на пенсию после отработанного стажа. "Но бывают и исключения: когда организм позволяет и человек находится в полной профессиональной форме и после этого срока, - продолжает он. - Конечно, театр не ставит вопрос о необходимости выхода на пенсию".

Артисты и после выхода на пенсию могут остаться в театре - педагогами, преподавателями, а многие даже подумывают о приобретении новой профессии. Кстати, доплат пенсионерам Большой театр не делает. Это могут позволить себе только крупные коммерческие корпорации.

"Большой театр - бюджетная организация, а не коммерческая, - говорит Владимир Урин. - Мы получаем субсидию у государства и должны отчитываться за все наши расходы. Поэтому Большой театр не имеет права и возможности платить дополнительно тем, кто вышел на пенсии".

Полную версию интервью с директором Большого театра Владимиром Уриным читайте в выпуске "Российской газеты" в понедельник, 25 июня.

Культура Театр Танец

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