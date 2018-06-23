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23.06.2018 18:23
Рубрика: Власть

ВМФ: Перспективные подлодки пятого поколения будут лучшими в мире

Текст: Тимофей Борисов

Российские подводные лодки пятого поколения не будут иметь себе равных. А сам подводный флот имеет прекрасные перспективы. Об этом сегодня сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

На торжественном собрании, посвященном выпуску офицеров Военного учебно-научного центра ВМФ России, Королев сообщил, что "сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь себе равных по скрытности и боевым возможностям".

Фото: YouTube
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Высокопоставленный военный имел в виду целую линейку разных по назначению и оснащенности субмарин. Известно, что сейчас идет разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения "Хаски". Помимо этого начата работа по созданию стратегической атомной субмарины пятого поколения, которой даже и названия пока еще не придумали. А еще разрабатывается проект неатомных субмарин пятого поколения "Калина", которые будут оснащены воздухонезависимыми энергетическими установками.

Кроме того, главком напомнил, что наш флот в настоящее время пополняется ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей", многоцелевыми атомными подводными лодками проекта "Ясень", фрегатами, корветами и ракетными кораблями новых поколений, оснащенных высокоточным оружием и современным радиотехническим вооружением, новыми самолетами и береговыми ракетными комплексами.

Власть Безопасность Армия

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