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23.06.2018 13:45
Рубрика: Экономика

Во всем мире на два часа перестали регистрировать авиапассажиров

Текст: Татьяна Шадрина
Сбой в работе одной из трех глобальный системе регистрации пассажиров и багажа, привел к задержкам рейсов в Европе, России и США. Система SITA, с которой работают и российские авиакомпании, не функционировала из-за проблем с серверами, которые расположены за океаном (в США), пояснили "РГ" в Росавиации. Сейчас работа этой глобальной системы регистрации уже восстановлена, отметили в агентстве.

У авиакомпаний по всему миру возникли проблемы с работой системы бронирования и регистрации пассажиров на рейс. Как пояснили "РГ" в авиакомпании "S7 Airlines", которая работает на этой системе, сотрудникам пришлось и в аэропорту "Домодедово", и в региональных аэропортах оперативно перейти на локальные системы регистрации. В "Домодедово" даже были дополнительно вызваны сотрудники, открыты дополнительные стойки регистрации.

Фото: depositphotos.com
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Но, как предупредил перевозчик, хотя система уже начала работу, потребуется время, чтобы войти в обычный режим. Сотрудники стараются максимально быстро регистрировать пассажиров на рейсы и обеспечить их вылет с минимально возможными задержками. Пассажирам, ожидающим регистрации в аэропорту "Домодедово", предоставляются прохладительные напитки, отметили в пресс-службе авиакомпании.

Как отметили "РГ" в аэропорту "Домодедово", авиакомпаниям, столкнувшимся со сбоем в системе SITA, воздушная гавань предоставила свою аэропортовую систему регистрации, которая используется для большинства рейсов в "Домодедово".

"На данный момент регистрация пассажиров возобновлена. Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен", - сообщили также в пресс-службе воздушной гавани.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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