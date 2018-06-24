Беспорядки в Никарагуа унесли жизни еще пяти человек

В столице Никарагуа Манагуа пять человек стали жертвами конфликта полиции и сторонников правительства. В том числе погиб маленький ребенок - в него попала пуля.

Еще 15 человек получили ранения, передает РИА Новости. Инцидент произошел в районе национального автономного университета Никарагуа. Сотрудники полиции намеревались разобрать возведенные местными жителями баррикады.

В Никарагуа проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Всего погибли 217 человек.