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Рубрика: В мире

Беспорядки в Никарагуа унесли жизни еще пяти человек

В столице Никарагуа Манагуа пять человек стали жертвами конфликта полиции и сторонников правительства. В том числе погиб маленький ребенок - в него попала пуля.

В беспорядках в Никарагуа погибли 127 человек

Еще 15 человек получили ранения, передает РИА Новости. Инцидент произошел в районе национального автономного университета Никарагуа. Сотрудники полиции намеревались разобрать возведенные местными жителями баррикады.

В Никарагуа проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Всего погибли 217 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Никарагуа

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