Боевики ДАИШ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

Боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Экстремисты намерены лишить заложников жизни через три дня, если власти не отпустят на свободу всех заключенных женщин-суннитов.

Боевики ДАИШ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года, напоминает ТАСС. Второй по величине город страны Мосул они объявили его столицей своего "халифата".

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над ДАИШ в стране.