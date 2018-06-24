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Рубрика: В мире

Боевики ДАИШ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

Боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Экстремисты намерены лишить заложников жизни через три дня, если власти не отпустят на свободу всех заключенных женщин-суннитов.

Трое американцев получили тюремные сроки за поддержку ДАИШ

Боевики ДАИШ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года, напоминает ТАСС. Второй по величине город страны Мосул они объявили его столицей своего "халифата".

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над ДАИШ в стране.

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