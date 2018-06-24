Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в эфиопской столице Аддис-Абебе. Он принес свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В субботу на митинге в поддержку нового эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв, напоминает ТАСС. Граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. В результате случившегося пострадали не менее 156 и погиб один человек.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве", - говорится в заявлении.