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Рубрика: В мире

Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в эфиопской столице Аддис-Абебе. Он принес свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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В субботу на митинге в поддержку нового эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв, напоминает ТАСС. Граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. В результате случившегося пострадали не менее 156 и погиб один человек.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве", - говорится в заявлении.

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