СМИ: У игрока сборной Перу Фарфана диагностировано сотрясение мозга

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Джефферсон Фарфан днем в субботу был госпитализирован после того, как потерял сознание на тренировке. По предварительным данным, у него диагностировано сотрясение мозга.

"На данный момент рабочий диагноз Фарфана - сотрясение головного мозга. Сейчас в максимальном объеме проводится допобследование, - сказал источник, близкий футболисту, чьи слова приводит ТАСС. - Врачи решили оставить его на три дня в больнице, в понедельник его должен осмотреть заведующий отделением. Серьезной угрозы здоровью футболиста нет".

Инцидент произошел на тренировке в подмосковных Химках. Фарфан столкнулся с Джереми Агирре и потерял сознание. Отмечается, что комментариев со стороны врачей пока не поступило.

Сборная Перу на чемпионате мира-2018 потерпела два поражения и лишилась шансов на выход в плей-офф. Фарфан принял участие в матче с Данией (0:1) и был заменен на 85-й минуте, а в игре с французами (0:1) отыграл второй тайм. Перуанцам осталось провести встречу с Австралией 26 июня в Сочи, но участие в поединке Фарфана под вопросом.