Трамп назвал Ким Чен Ына "великим переговорщиком"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын является "великим переговорщиком". Также хозяин Белого дома отметил, что между участниками сингапурского саммита возникла "хорошая химия".

"Он видит великое будущее для Северной Кореи", - цитирует Трампа РИА Новости. Президент США отметил, что стороны достигли великого прогресса.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Стороны подписали итоговый документ, согласно которому Соединенные Штаты обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации.