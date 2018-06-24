У биткоина не осталось шансов взлететь до рекордного курса

В этом году биткоин не сможет снова подняться до 20 тысяч долларов. Падение самой популярной криптовалюты продолжится и может дойти до 5,5 тысячи, прогнозируют эксперты, опрошенные "Российской газетой".

Курс биткоина на этой неделе уже снижался ниже шести тысяч долларов - минимума с осени 2017 года. На крипторынке сейчас преобладают "медвежьи" настроения, и биткоин снижается весь 2018 год с пиков своей стоимости в конце декабря - начале января. Тогда он добирался до отметки 20 тысяч долларов, сейчас, спустя полгода, - опустился более чем в три раза.

За последние недели стоимость биткоина снизилась еще примерно на тысячу долларов, в пятницу, 22 июня, по данным coindesk.com, криптовалюта проседала ниже шести тысяч долларов.

"Продавцы биткоина вновь взялись за дело в связи со взломом корейской биржи, в процессе которого хакеры украли 37 миллионов долларов в криптовалюте. Данное событие вновь заставило инвесторов вспомнить о серьезной проблеме с безопасностью в индустрии и начать спекуляции на тему новых вмешательств правительства Южной Кореи в отрасль и вводе новых ограничений", - рассказывает аналитик eToro Михаил Мащенко.

По словам эксперта, падение котировок, скорее всего, будет продолжаться: Google, Facebook и Twitter запретили рекламу цифровых активов на своих платформах, а чиновники по всему миру продолжают "закручивать гайки", что выливается в вполне ощутимый урон для репутации криптовалют.

В последние месяцы биткоин дешевел из-за целого ряда причин - это потеря розничными инвесторами веры в перспективы крипторынка, отсутствие новых прорывных идей, что выражается в низких торговых объемах, неопределенность с позициями регуляторов до недавнего времени, крупные продажи криптовалют, говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

"Криптовалюты в целом и биткоин в частности вызывают столь явный негатив у традиционных финансовых институтов именно из-за нестабильности курса и невозможности прогнозировать что-либо из-за перспектив взломов, спекуляций, "хайпа" или, наоборот, разочарования участников рынка. Слишком многие делали ставку на повторение головокружительного роста прошлого года", - отмечает Купцикевич.

Следующим логичным уровнем, к которому в ближайшее время может откатиться курс биткоина из-за "медвежьих" настроений рынка, станет коридор 5867,99-6000 долларов, прогнозирует CEO компании ENIGMA, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. Однако, по мнению основателя майнинг-компании Crypto Антона Собина, биткоин вряд ли опустится ниже 5,5 тысячи долларов. "Наверняка, в ближайшие месяцы мы сможем наблюдать временные резкие обвалы стоимости", - допускает он.

По словам Собина, в 2018 году биткоин совершенно точно не доберется до отметки 20 тысяч долларов из-за роста альтернативных криптовалют, которые инвесторы начинают расценивать как более потенциальные и функциональные. В теории возвращение к курсу 20 тысяч долларов было бы возможно только в случае фундаментального позитива к миру криптовалют на уровне правительств, добавляет Александр Купцикевич. "Инвестировать в биткоин лучше в момент, когда на рынке совсем не останется надежды, а себестоимость его добычи (сейчас около пяти тысяч долларов) устойчиво превысит торгуемый курс", - говорит аналитик.