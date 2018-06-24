У биткоина не осталось шансов взлететь до рекордного курса

Новости

На поиски пропавшего на Камчатке мальчика вылетел вертолет 06:46
Автомобиль въехал на авиабазу в Греции 06:42
Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии 06:26
Трамп объявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова 06:14
Грузовой состав с нефтью сошел с рельсов в США 05:48
Шесть человек погибли при наезде грузовиков на рабочих в Мексике 04:45
"Анна Каренина" вошла в тройку лучших романов по The Daily Telegraph 04:19
Боевики ДАИШ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака 03:20
Беспорядки в Никарагуа унесли жизни еще пяти человек 02:51
Видео: Звезды сериала "Игра престолов" поженились 02:18
В Саудовской Аравии женщины начали водить автомобили 01:51
Трамп назвал Ким Чен Ына "великим переговорщиком" 01:22
Появились первое официальное фото седана проекта "Кортеж" 00:52
В связи со взрывом в Аддис-Абебе арестована группа полицейских 00:50
СМИ: У игрока сборной Перу Фарфана диагностировано сотрясение мозга 00:20
Япония - Сенегал - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Польша - Колумбия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:02
Суд Лестера наказал английских дебоширов на ЧМ-2018 23.06.2018
На игре Германия - Швеция обновлен рекорд посещаемости арены "Фишт" 23.06.2018
Ройс стал лучшим игроком матча Германия - Швеция 23.06.2018
На западе Украины взорвались 500 тонн биоэтанола 23.06.2018
В Зимбабве при покушении на президента ранены восемь человек 23.06.2018
Клинцевич: От украинской государственности остались лишь воспоминания 23.06.2018
В Барнауле 15 пассажиров прогулочной баржи пострадали из-за урагана 23.06.2018
Ураган в Барнауле оставил без света более 40 тысяч человек 23.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
24.06.2018 07:23
Рубрика: Экономика

У биткоина не осталось шансов взлететь до рекордного курса

Текст: Роман Маркелов
В этом году биткоин не сможет снова подняться до 20 тысяч долларов. Падение самой популярной криптовалюты продолжится и может дойти до 5,5 тысячи, прогнозируют эксперты, опрошенные "Российской газетой".

Курс биткоина на этой неделе уже снижался ниже шести тысяч долларов - минимума с осени 2017 года. На крипторынке сейчас преобладают "медвежьи" настроения, и биткоин снижается весь 2018 год с пиков своей стоимости в конце декабря - начале января. Тогда он добирался до отметки 20 тысяч долларов, сейчас, спустя полгода, - опустился более чем в три раза.

За последние недели стоимость биткоина снизилась еще примерно на тысячу долларов, в пятницу, 22 июня, по данным coindesk.com, криптовалюта проседала ниже шести тысяч долларов.

Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

"Продавцы биткоина вновь взялись за дело в связи со взломом корейской биржи, в процессе которого хакеры украли 37 миллионов долларов в криптовалюте. Данное событие вновь заставило инвесторов вспомнить о серьезной проблеме с безопасностью в индустрии и начать спекуляции на тему новых вмешательств правительства Южной Кореи в отрасль и вводе новых ограничений", - рассказывает аналитик eToro Михаил Мащенко.

По словам эксперта, падение котировок, скорее всего, будет продолжаться: Google, Facebook и Twitter запретили рекламу цифровых активов на своих платформах, а чиновники по всему миру продолжают "закручивать гайки", что выливается в вполне ощутимый урон для репутации криптовалют.

В последние месяцы биткоин дешевел из-за целого ряда причин - это потеря розничными инвесторами веры в перспективы крипторынка, отсутствие новых прорывных идей, что выражается в низких торговых объемах, неопределенность с позициями регуляторов до недавнего времени, крупные продажи криптовалют, говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

В Китае конфисковали 600 компьютеров для майнинга биткоинов

"Криптовалюты в целом и биткоин в частности вызывают столь явный негатив у традиционных финансовых институтов именно из-за нестабильности курса и невозможности прогнозировать что-либо из-за перспектив взломов, спекуляций, "хайпа" или, наоборот, разочарования участников рынка. Слишком многие делали ставку на повторение головокружительного роста прошлого года", - отмечает Купцикевич.

Следующим логичным уровнем, к которому в ближайшее время может откатиться курс биткоина из-за "медвежьих" настроений рынка, станет коридор 5867,99-6000 долларов, прогнозирует CEO компании ENIGMA, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. Однако, по мнению основателя майнинг-компании Crypto Антона Собина, биткоин вряд ли опустится ниже 5,5 тысячи долларов. "Наверняка, в ближайшие месяцы мы сможем наблюдать временные резкие обвалы стоимости", - допускает он.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Прогноз: Взлеты и падения биткоина не отразятся на курсе рубля

По словам Собина, в 2018 году биткоин совершенно точно не доберется до отметки 20 тысяч долларов из-за роста альтернативных криптовалют, которые инвесторы начинают расценивать как более потенциальные и функциональные. В теории возвращение к курсу 20 тысяч долларов было бы возможно только в случае фундаментального позитива к миру криптовалют на уровне правительств, добавляет Александр Купцикевич. "Инвестировать в биткоин лучше в момент, когда на рынке совсем не останется надежды, а себестоимость его добычи (сейчас около пяти тысяч долларов) устойчиво превысит торгуемый курс", - говорит аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками
В Волгограде президент ФИФА почтил память защитников Сталинграда
В ДНР сообщили о провале наступления ВСУ на юге республики
Опрос: Каждый второй немец выступил за отставку канцлера Меркель
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов