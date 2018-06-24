В Саудовской Аравии женщины начали водить автомобили

В Саудовской Аравии вступило в силу разрешения короля, позволяющее женщинам водить автомобиль. Десятки женщин выехали на своих машинах на улицу.
Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами, передает РИА Новости. Несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры. Изменяется и социальный статус женщин.
Послабления в общественной сфере начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015-м и назначения Мухаммеда бен Салмана - наследником престола. Последний намерен реализовать план развития королевства.
EXCLUSIVE: First woman takes the wheel in #SaudiArabia's #Jeddah— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 23, 2018
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