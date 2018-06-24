В связи со взрывом в Аддис-Абебе арестована группа полицейских

После взрыва в столице Эфиопии Аддис-Абебе были арестованы девять сотрудников службы безопасности. В чем именно обвиняются секьюрити - не уточняется.

Взрыв, напомним, произошел во время митинга в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда. В сторону трибуны, где выступал политик, была брошена граната.

Один человек погиб и 156 пострадали.

"Девять сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комис-сии Аддис-Абебы, были задержаны в связи со взрывом бомбы в субботу 23 июня 2018 года во время митинга в Аддис-Абебе в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда", - цитирует РИА Новости информацию местного издания Reporter Ethiopia.