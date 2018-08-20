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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Просил откаты

Арестован экс-замглавы "Энергии"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7646 (183)
Бабушкинский районный суд вчера заключил под стражу бывшего заместителя главы РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Его и еще двух сотрудников корпорации обвиняют в особо крупном мошенничестве.

С ходатайством об аресте чиновника выступил представитель следствия. В суде Белобородов вину не признал, попросил избрать ему домашний арест. Он заявил, что не собирается скрываться и не имеет загранпаспорта. По мнению адвоката, на его клиента было оказано давление, а в представленном следователем ходатайстве об аресте "одни лишь предположения".

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Однако позже, когда в суде избиралась мера пресечения двум другим фигурантам, стало известно, что Олег Пыльнев и Илья Шендерей уже признали вину. "Свою вину я признал в полном объеме, полностью раскаиваюсь, намерен в дальнейшем помогать следствию", - заявил в суде Пыльнев, который занимал должность главного специалиста по противодействию коррупции службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента РКК. Защита просила отпустить его под подписку о невыезде, но суд назначил ему и Шендерею домашний арест. По решению суда ему разрешены двухчасовые ежедневные прогулки, однако запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя, адвоката и близких родственников, а также пользоваться любыми средствами связи. Из материалов дела следует, что фигуранты планировали похитить порядка 31,5 млн рублей. По некоторым данным, речь идет об откате, который сотрудники "Энергии" хотели получить с контрагентов за выигранный тендер.

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