Меченые деньги нашли у задержанного менеджера РКК "Энергия"

В понедельник, 20 августа, суд изберет меру пресечения задержанным vip-менеджерам из РКК "Энергия" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Заместитель главы корпорации Алексей Белобородов и два его подчиненных были задержаны еще в пятницу. В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили "РГ", что всем троим задержанным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

Задержанию главного фигуранта дела о мошенничестве в РКК "Энергия" Алексея Белобородова предшествовали обыски в его квартире. Были обнаружены ценные вещественные доказательства, которые, как ожидается, лягут в основу доказательной базы обвинения. По данным источника, среди обнаруженных доказательств - меченые денежные знаки. Это могут быть деньги, полученные в качестве взяток. У Белобородова было изъято более 400 тысяч рублей.

Также обыски прошли и в служебном кабинете Белобородова в РКК "Энергия" в подмосковном Королеве.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, все трое фигурантов дела уже дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.