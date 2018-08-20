Под Орлом "заминировавшего" магазин мужчину осудили на три года

В Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор суда по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры.

Как рассказали в прокуратуре региона, житель Должанского района сообщил о якобы заложенном им взрывном устройстве в одном из местных магазинов. Спецслужбы отреагировали оперативно. Была проведена эвакуация, бомбу не нашли.

Полиция быстро установила личность звонившего и задержала его. Суд установил, что преступление подсудимый совершил из хулиганских побуждений. Его наказали лишением свободы на три года.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением.