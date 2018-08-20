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Суд рассматривает дело вип-чиновника тюремного ведомства
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7646 (183)
Гагаринский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищениях в Федеральной службе исполнения наказаний России. Подсудимые - бывший заместитель главы тюремного ведомства Олег Коршунов и экс-руководитель ФГУП "Производственно-промышленный дом ФСИН России" Виталий Морусов.

Оба фигуранта дела обвиняются в хищении более 263 миллионов рублей при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы.

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Пресс-секретарь Гагаринского суда столицы Марина Игумнова сообщила, что после оглашения прокурором обвинительного заключения на вопрос судьи, признают ли они свою вину, Коршунов и Морусов отказались признать себя виновными в инкриминируемом преступлении. Из заявлений подсудимых следует, что они не имели отношения к криминальной схеме. При этом Коршунов утверждал, что "якобы полученный им откат просто не влез бы в папку".

Следствие считает, что во второй половине 2015 года Коршунов вступил в преступный сговор со своими предполагаемыми соучастниками - Морусовым и генеральным директором ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбатом Арутюняном.

По данным следствия, они решили производить обувь из более дешевого материала для сотрудников и заключенных ФСИН.

А разницу из полученных бюджетных денег похитить.

По данным следствия, Коршунов виновен в хищении, растрате, а также в получении взятки

В настоящее время Коршунов является фигурантом нескольких уголовных дел: кроме крупного хищения следствие считает его причастным к растрате, злоупотреблению должностными полномочиями и получении взятки.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Вместе с ним по некоторым делам также проходят бывший начальник отдела Гособоронзаказа и бюджетного планирования Светлана Алексеева, замначальника управления тылового обеспечения ведомства Анна Рибицкая, предприниматель Марина Дюкова.

По версии СКР, от действий Олега Коршунова бюджет также потерял не менее 193 миллионов рублей при строительстве в Крыму следственного изолятора. По словам официального представителя следственного ведомства Светланы Петренко, Коршунов, как один из главных руководителей ФСИНа, обеспечил заключение выгодного контракта с фирмой своего знакомого - ФГУП "Строительное управление N 23" ФСИН России". Деньги ушли, а следственный изолятор построен не был.

При обыске у Коршунова нашли коллекцию дорогих часов.

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