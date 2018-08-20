Новости

США обвинили двух иранцев в шпионаже 04:30
Военный вертолет экстренно сел на парковке бара в Миссури 04:25
В Приамурье возбудили дело об исчезновении пятилетнего ребенка 04:00
Турция будет сотрудничать с Россией по процессу против США в ВТО 03:54
СБУ не пустила миссию ОБСЕ на танкер "Механик Погодин" 03:28
Конгресс заподозрил помощника Трампа в связях с россиянкой Бутиной 03:21
ООН приспустит флаги в знак траура по Кофи Аннану 02:48
Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне 02:22
Трамп раскритиковал главу ФРС США за повышение ставки 02:13
Трамп заявил о планах снова встретиться с лидером КНДР 01:58
ООН начала проверку слов Лаврова о секретном заговоре по Сирии 01:30
Израильским резервистам разрешат оставлять оружие после службы 00:55
В Анкаре задержали подозреваемых в обстреле посольства США 00:36
Доверие пользователей к новостям из соцсетей резко снизилось 00:35
Трамп назвал условие для снятия санкций против России 00:03
Депутаты Госдумы изучат обстоятельства гибели мальчика в Ступине 20.08.2018
Валерий Меладзе попросил Грузию предоставить ему гражданство 20.08.2018
Пользователи сообщают о сбое в работе популярного сайта знакомств 20.08.2018
"Калашников" поставит 400 камер с нейросетью для ЦОДД Москвы 20.08.2018
Видео: В Италии восемь человек стали жертвами паводка 20.08.2018
В Швейцарии скончался изобретатель кварцевых наручных часов 20.08.2018
Комментатор Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ" 20.08.2018
В Тульской области рухнул балкон с людьми 20.08.2018
В подмосковном Ступине ребенок задохнулся в запертом автомобиле 20.08.2018
В Беларуси формируется интеллектуальный штаб по развитию цифровой экономики 20.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
20.08.2018 21:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спор из-за розеток

Суд встал на сторону дольщика, который отказался принимать некачественную квартиру
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7646 (183)
В Орле областная судебная коллегия по гражданским делам отклонила иск компании-застройщика, которая требовала взыскать крупную неустойку с участника долевого строительства жилья. Мужчина отказался от приемки квартиры из-за дефектов.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, исковое заявление подало муниципальное акционерное общество "Управление капитального строительства города Орла". Ответчиком выступил местный житель. Несколько лет назад стороны подписали договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома на улице Раздольной.

Объект должны были сдать еще в конце 2015 года. Однако строители в сроки не уложились. Только в феврале 2016 года дольщики получили от застройщика официальные уведомления. Им предложили явиться 30 марта на приемку квартир по актам.

Суд взыскал с морга компенсацию морального вреда

Срок передачи является существенным условием договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств одна сторона вправе начислить другой пени и даже потребовать возмещения причиненных убытков сверх неустойки. Вопрос лишь в том, кто виноват, если сдача-приемка квартиры сорвалась?

Дольщиков ожидал неприятный сюрприз. Дом построили с отклонениями от проекта. Площадь некоторых квартир оказалась больше, чем было указано в договорах. Покупателям предложили доплатить, и согласились на это далеко не все. В данном случае покупатель не внес доплату по первому требованию, за что компания начислила ему неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Впрочем, суд признал эти действия компании законными, поскольку условие о доплате в случае отклонения от проекта было включено в договоры. В конце концов дольщик доплатил, но от подписания акта приемки отказался, поскольку при осмотре квартиры обнаружил существенные, по его мнению, дефекты.

В частности, в комнатах не было электрических розеток, а лоджия оказалась без остекления. Покупатель заявил об этом представителю компании и указал, что не примет квартиру до устранения всех недостатков. Застройщику понадобилось на это полтора месяца.

Дольщик платил бы по тысяче рублей в день за период, когда он спорил с застройщиком. Но суд его защитил

В мае 2016 года дольщик повторно осмотрел жилье. Убедился в том, что все исправлено, и подписал акт. В тот же день снял показания счетчиков. А спустя полтора года застройщик потребовал от него неустойку за якобы немотивированный отказ подписать акт приемки и "опоздание" с регистрацией квартиры на свое имя.

Такие пункты действительно имеются в договоре. Согласно им дольщик обязан платить застройщику по 500 рублей за каждый день просрочки. Но речь идет только о случаях неявки для приемки объекта либо немотивированного отказа. Такую же сумму дольщик обязан оплатить и в том случае, если не зарегистрирует в оговоренный срок право собственности на квартиру.

Глава Минстроя назвал число обманутых дольщиков в России

Компания-застройщик посчитала, что покупатель нарушил оба условия и уклонился от исполнения договора. Отказ от приемки автоматически повлек "опоздание" с регистрацией. Дольщику пришлось бы платить по одной тысяче рублей в день за тот период, в течение которого он спорил с застройщиком.

Однако суд встал на сторону ответчика. Он установил, что дольщик условия договора не нарушал, поскольку законно действовал в своих интересах. По сути ему предложили некачественный товар. Отказ от приемки был вызван виновными действиями застройщика, которые "выразились в допущении недостатков при строительстве объекта долевого строительства".

Суд решил, что при таких обстоятельствах нет оснований для взыскания неустойки за неисполнение обязательств по приемке квартиры и обязательств по своевременному оформлению права собственности на нее.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Жилищное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп назвал условие для снятия санкций против России
ООН начала проверку слов Лаврова о секретном заговоре по Сирии
Все участники нападений на силовиков в Чечне оказались подростками
Валерий Меладзе попросил Грузию предоставить ему гражданство
Новый автомат АК-308 впервые покажут на "Армии-2018"